Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi
Hatay'da kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.
Hatay'da kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki işletmelere baskın düzenledi.
Denetimde kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.
İş yeri sahipleri M.E. ve M.B.E. hakkında adli işlem yapıldı.
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