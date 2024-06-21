Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

        Hatay'da kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 08:56 Güncelleme: 21.06.2024 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki işletmelere baskın düzenledi.

        Denetimde kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.

        İş yeri sahipleri M.E. ve M.B.E. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Mert Demir Hatay'da konser verdi
        Şarkıcı Mert Demir Hatay'da konser verdi
        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı (3)
        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı (3)
        Kadın basketbolcular, Hatay Basketköy'de depremzede çocuklarla buluştu
        Kadın basketbolcular, Hatay Basketköy'de depremzede çocuklarla buluştu
        Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hatay'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da sis etkili oldu
        Hatay'da sis etkili oldu