Hatay'da fuhuş operasyonunda 1'i aranan 3 kişi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde fuhuş operasyonunda 1'i aranan 3 kişi yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde fuhuş operasyonunda 1'i aranan 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte fuhuş için yer temin eden ve aracılık yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Savaş Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda M.E. ve C.İ'yi gözaltına aldı.
Ayrıca fuhşa teşvik suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.R. de yakalandı.
Olayla ilgili M.E. ve C.İ. hakkında idari işlem yapılırken, K.R. ise cezaevine gönderildi.
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