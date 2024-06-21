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        Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan acil durum hastanesinin inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

        HALİS KALKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Erzin ilçesinde yapımı devam eden 100 yataklı acil durum hastanesinde ağustosta hasta kabulüne başlanması öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:01
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan acil durum hastanesinin inşaatının yüzde 85'i tamamlandı
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        HALİS KALKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Erzin ilçesinde yapımı devam eden 100 yataklı acil durum hastanesinde ağustosta hasta kabulüne başlanması öngörülüyor.

        Başlamış Mahallesi'nde yapımı süren Erzin Acil Durum Hastanesi inşaatının yüzde 85'i tamamlandı.

        Çalışmaların sürdüğü hastanede 20 poliklinik, 20 yoğun bakım yatağı, 4 ameliyathanenin yanı sıra 12 diyaliz, MR, tomografi, tam kapsamlı laboratuvar, 3 onkoloji ve KVC (Kalp ve Damar Cerrahi) ünitesi yer alacak.

        Kaymakam Onur Özaydın, AA muhabirine, Erzin Acil Durum Hastanesinin tüm branşlarda vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

        Depremlerde Erzin Devlet Hastanesinin ağır hasar aldığını anlatan Özaydın, Eylül 2023'te de acil durum hastanesinin yapımına başlandığını belirtti.

        Hastanenin inşasının yüzde 85 seviyesine ulaşıldığını dile getiren Özaydın, şöyle konuştu:

        "100 yatak kapasitesine sahip olacak ve vatandaşlarımıza son derece güzel hizmet verecek bir hastane olarak planlandı. İnşallah ağustos ayı itibarıyla hasta kabul etmeye başlayacak. Kaba inşaatı bitti, ince işlerin yapımına başlandı. İçerisinde yoğun bakım ünitesinden tutun da daha önce Erzin ilçemizde hizmet sunulmayan diğer hizmetlere de hastanemiz cevap verecek. Aynı zamanda kademeli olarak diğer birimler de eklenecek."

        Özaydın, çelik yapı olarak inşa edilen hastanenin bulunduğu alanda, aile sağlığı merkezinin de yapılacağını kaydetti.

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