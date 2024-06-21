Hatay'da devrilen pikaptaki 21 tarım işçisi yaralandı
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 31 RAK 94 plakalı pikap, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandığı belirlenen 1 işçi, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif yaralanan 20 işçiye ise kaza yerinde müdahale edildi.
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