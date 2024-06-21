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        Hatay'da devrilen pikaptaki 21 tarım işçisi yaralandı

        Hatay'da tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:32
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        Hatay'da devrilen pikaptaki 21 tarım işçisi yaralandı
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        Hatay'da tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 31 RAK 94 plakalı pikap, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralandığı belirlenen 1 işçi, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hafif yaralanan 20 işçiye ise kaza yerinde müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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