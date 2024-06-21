Hatay'da aranan 1 hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık suçundan aranan M.Ş. ve İ.P. gözaltına alındı.
Çalışmada, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan A.K. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler serbest bırakılırken, hükümlü cezaevine gönderildi.
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