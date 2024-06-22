Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da zeytinli kahke depremzede kadınlara gelir oldu

        MEHMET BAYRAK - Depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde kadınların kooperatif bünyesinde hazırladıkları zeytinli kahke aranan bir yöresel lezzet haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da zeytinli kahke depremzede kadınlara gelir oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - Depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde kadınların kooperatif bünyesinde hazırladıkları zeytinli kahke aranan bir yöresel lezzet haline geldi.

        İlçede yaklaşık 6 yıl önce kurulan Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) bünyesindeki kadınlar yöresel ürünler hazırlıyor.

        Kooperatifte yaklaşık 2 yıl önce ilçede yoğun olarak yetiştirilen zeytin ile bir kekik türü olan zahterin aynı lezzette buluşturulması için denemeler yapıldı.

        Un, zeytin, zahter, kişniş, rezene ve zeytinyağının yoğurulmasıyla hazırlanan yeni lezzet, ilçedeki vatandaşların beğenisini kazandı.

        Hafifliği ve farklı aromasıyla çayların yanında aranan bir kurabiye haline gelen zeytinli kahkeye talep gittikçe arttı.

        Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi de kadınlar tarafından yapılan yeni lezzeti, e-ticaret yoluyla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çok sayıda kentine gönderir hale geldi.

        HAZEK Başkanı Leyla Ayvazoğlu, AA muhabirine, zeytin kahkesinin kooperatiflerine özgü bir tat olduğunu söyledi.

        Kentin zeytin, zeytinyağı ve zahteriyle ünlü olduğunu hatırlatan Ayvazoğlu, "Zeytin elimizde olan bir ürün ama sadece zeytin olarak satılmamalıydı. Biz bunu inovatif olarak nasıl bir ürüne çevirebiliriz, geliştirebiliriz kaygısıyla çok kafa yorduk. Ama oranı tutturabilmek, kırılmamasını sağlamak gibi doğru ürün ve reçeteyi oluşturabilmek zamanımızı aldı. Şimdi belirli bir standardizasyonla zeytinli kahke ya da zeytinli çörek almaya gelen, bunun farkında olan bir sürü lezzet severle bir aradayız." diye konuştu.

        Ayvazoğlu, ortaya çıkan yeni lezzetin ününün kent sınırlarını aştığını dile getirdi.

        Ürünü zincir marketlerin yanı sıra e-ticaret yoluyla Türkiye'nin çok sayıda iline gönderdiklerini anlatan Ayvazoğlu, zeytinli kahke sayesinde kooperatif bünyesindeki kadınların da gelir elde ettiğini söyledi.

        Kooperatif bünyesinde çalışan kadınlardan Necla Kaya da kendi hazırladıkları zeytin kahkesini severek tükettiğini kaydetti.

        Ürünün hazırlama süresinin çok pratik olduğunu anlatan Kaya, "Hazırlanan hamuru küçük küçük bezeler haline getirdikten sonra yuvarlayarak halka şekline getirerek tepsilere diziyoruz. 20 dakikada fırında pişirilerek hazır hale geliyor. Çok güzel bir lezzet herkese tavsiye ederim." dedi.

        Kaya, talebin sürekli arttığı zeytin kahkesini yaparak aile bütçesine önemli katkı sağladığını belirtti.

        Bedriye Balsever, kooperatifte yöresel lezzeti yaparak hem sosyalleştiğini hem de ekonomik kazanç elde ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası

        Benzer Haberler

        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da aranan 1 hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan 1 hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da devrilen pikaptaki 21 tarım işçisi yaralandı
        Hatay'da devrilen pikaptaki 21 tarım işçisi yaralandı
        Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan acil durum hastanesinin inşaatının yüzde 8...
        Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan acil durum hastanesinin inşaatının yüzde 8...
        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı
        Hatay'da fuhuş operasyonunda 1'i aranan 3 kişi yakalandı
        Hatay'da fuhuş operasyonunda 1'i aranan 3 kişi yakalandı