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        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Belen ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:27
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        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bakras Mahallesi'ndeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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