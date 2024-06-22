Hatay'da sıcak havadan bunalanlar Harbiye Şelalesi'nde serinledi

Hatay'da sıcak hava ve nem nedeniyle serinlemek isteyenler Harbiye Şelalesi'ni tercih etti.

Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının ise yüzde 61 olarak ölçüldüğü kentte, Defne ilçesinde yeşiller içinde yer alan şelale, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenlerin adresi oluyor.

Doğayla iç içe vakit geçirenler kimi zaman şelalenin suyuna ayaklarını sokarak serinliyor.

Ailesiyle İstanbul'dan Hatay'daki akrabalarını ziyaret için gelen Beyazıt Yeşilbaş, sıcak havada serinlemek için şelalenin bulunduğu alana geldiklerini söyledi.

Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu alanın çok güzel olduğunu anlatan Yeşilbaş, burada sıcak havanın etkisinden biraz olsun uzaklaştıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'tan eşiyle tatil için Hatay'a gelen Ali Emre Kılıç da arkadaşlarının tavsiyesiyle Harbiye Şelalesi'ne geldiğini söyledi.

Şelaleyi çok beğendiğini dile getiren Kılıç, kentin bunaltıcı sıcağına rağmen burada havanın serih olduğunu belirtti.

Nurdan Uçar da hafta sonunda serinlemek için ailesiyle şelalenin bulunduğu alana geldiğini kaydetti.