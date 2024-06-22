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        Hatay'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:52 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:56
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        Hatay'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Samandağ Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, denetim gerçekleştirdi.

        Dron destekli denetimde, kural ihlalinde bulunan 22 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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