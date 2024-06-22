Hatay'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Samandağ Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, denetim gerçekleştirdi.
Dron destekli denetimde, kural ihlalinde bulunan 22 sürücüye cezai işlem uygulandı.
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