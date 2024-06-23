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        Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor

        Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı Hatay'da kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:02 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:02
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        Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor
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        Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı Hatay'da kutlandı.

        Defne ilçesinde bulunan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar almayan türbelere gelen vatandaşlar, dua edip buhur yaktı.

        Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda pişirilmesiyle yapılan bayramın özel yemeği "hirisi", başta depremzedeler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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