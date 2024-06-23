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        Hatay'da depoda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, nar ekşisi üretim tesisinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:20
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        Hatay'da depoda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, nar ekşisi üretim tesisinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Maşuklu Mahallesi'ndeki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depodaki bazı malzemeler zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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