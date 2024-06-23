Hatay'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, nar ekşisi üretim tesisinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, nar ekşisi üretim tesisinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Maşuklu Mahallesi'ndeki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depodaki bazı malzemeler zarar gördü.
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