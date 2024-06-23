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        Depremlerde hasar almayan Titus Tüneli, Hatay'ın turizmine katkı sağlıyor

        MEHMET BAYRAK - Depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Titus Tüneli, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:13
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        Depremlerde hasar almayan Titus Tüneli, Hatay'ın turizmine katkı sağlıyor
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        MEHMET BAYRAK - Depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Titus Tüneli, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'daki çok sayıda konutun yanı sıra tarihi ve turistik yapı da zarar gördü.

        Farklı din, mezhep ve etnik kültürden insanların asırlardır barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, depremlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, iş yerlerinin yanı sıra turizme katkı sağlayan yerler de yıkıldı.

        Camileri, kiliseleri, müzesinin yanı sıra gastronomisiyle de her yıl çok sayıda yerli ve yabancının ziyaret ettiği Hatay'da, Roma döneminde yaptırılan Titus Tüneli depremlerden etkilenmeyen yerler arasında bulunuyor.

        Samandağ ilçesinde yer alan, dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde 81 yılında tamamlanan 380 metre uzunluğundaki Titus Tüneli, depremlerden etkilenen kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

        - "Çok güzel ve muhteşem bir yer"

        Öğrencileriyle depremlerden etkilenen Hatay'ı görmek için gelen Ordu Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Abdullah Yüksel, AA muhabirine, kentin tarihi bölgelerini de ziyaret ettiklerini söyledi.

        Yıkıma rağmen Hatay'ın anlatılamayacak güzelliğe sahip olduğunu anlatan Yüksel, "Öğrencilerimizle buradaki durumu görmek, manevi durumu paylaşmak ve hasbihal etmek için geldik. Çok verimli oldu. Titus Tüneli'ni gördük, çok güzel ve muhteşem bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

        Öğrencilerden Işık Özyürek de tüneli gezerken çok heyecanlandığını belirtti. Geziler sırasında hem eğlendiklerini hem de üzüldüklerini anlatan Özyürek, "Gün içerisinde St. Pierre Kilisesi'ne gittik. Kentteki cami ve sokakları gördük. Gerçekten büyük bir yıkım var ve bu da bizleri üzdü. Hatay gerçekten çok güzel ve tarihin anavatanı gibi bir yer, ben burayı çok beğendim." diye konuştu.

        Öğrencilerden Yusuf Alp Korkmaz da 380 metre uzunluğundaki tünelin hem yapılış hikayesi hem de görüntüsüyle çok güzel olduğunu dile getirdi.

        Hatay'da yaşayan Deniz Nalça da depremlerin ardından kentteki çok sayıda yapının yıkıldığını hatırlatarak, Roma döneminde yaptırılan tünelin yıkılmamasının mutluluğunu yaşadığını, buranın kentin önemli turizm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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