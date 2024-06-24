Hatay Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak

HALİS KALKAN - Hatay'ın Erzin ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 488 kalıcı konutun inşası sürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Başlamış Mahallesi'nde yapılan konutların inşaatında yüzde 40 seviyesine gelindi.

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ilçede 818 binanın hasar gördüğünü söyledi.

TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutların inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Özaydın, şöyle konuştu: