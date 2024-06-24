Hatay'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ali Bulat idaresindeki 06 DIY 959 plakalı hafriyat kamyonu, Dursunlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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