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        Hatay'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:49
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        Hatay'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Ali Bulat idaresindeki 06 DIY 959 plakalı hafriyat kamyonu, Dursunlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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