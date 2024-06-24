Hatay'da muhtarlık binasından hırsızlık

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir muhtarlıktaki klima, televizyon ile bazı malzemeler çalındı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Bekir Kutlu, sabah Şehit Ömer Faruk Adaş Parkı içinde yer alan muhtarlık binasına geldiğinde bazı malzemelerin yerinde olmadığını fark etti.

Pencere demirinin kırılarak içerideki klima, televizyon, tüp ve bazı malzemelerin çalındığını gören Kutlu, durumu polise bildirdi.

Binada inceleme yapan ekipler, zanlı ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle muhtarı Kutlu, gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki depremlere rağmen vatandaşlara hizmeti kesintisiz sürdürdüklerini anlattı.