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        Hatay'da toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması nedeniyle 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:02
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        Hatay'da toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması nedeniyle 1 işçi yaralandı.

        Ballıöz Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.

        İnşaatta çalışan bir işçi toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toprak altında kalan işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.

        Yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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