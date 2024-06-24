Hatay'da toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması nedeniyle 1 işçi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması nedeniyle 1 işçi yaralandı.
Ballıöz Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.
İnşaatta çalışan bir işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toprak altında kalan işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
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