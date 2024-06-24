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        Hatay'da denizde bulunan şüpheli paketten uyuşturucu çıktı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde su altı ekiplerinin eğitim dalışı sırasında suyun altında bulunan şüpheli paketten 1440 gram uyuşturucu çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 19:27 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:27
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        Hatay'da denizde bulunan şüpheli paketten uyuşturucu çıktı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde su altı ekiplerinin eğitim dalışı sırasında suyun altında bulunan şüpheli paketten 1440 gram uyuşturucu çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İskenderun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin eğitim dalışı sırasında su içerisinde şüpheli pakete rastlandı.

        Kıyıya çıkarılan paketin incelenmesi üzerine narkotik suçlarla mücadele ekiplerine bilgi verildi.

        Narkotik ekiplerinin incelemesi üzerine paketin 6 parça halinde 1440 gram takoz esrar olduğu belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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