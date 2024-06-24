Hatay'da denizde bulunan şüpheli paketten uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İskenderun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin eğitim dalışı sırasında su içerisinde şüpheli pakete rastlandı.

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