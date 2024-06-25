Kumlu'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Kumlu ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
Gökçeoğlu Mahallesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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