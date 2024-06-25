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        Hatay'da evin çatısında bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin çatısında bulunan baykuş yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:53
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        Hatay'da evin çatısında bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin çatısında bulunan baykuş yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.

        Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki bir evin çatısında baykuş yavrularını fark eden ev sahipleri durumu itfiayeye bildirdi.

        İtfaiye ekipleri, baykuş yavrularını kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim etti.

        Baykuş yavruları, bakım ve rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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