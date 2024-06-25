Hatay'da evin çatısında bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı

İtfaiye ekipleri, baykuş yavrularını kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim etti.

Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki bir evin çatısında baykuş yavrularını fark eden ev sahipleri durumu itfiayeye bildirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin çatısında bulunan baykuş yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.