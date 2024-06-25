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        Hataylı 63 yaşındaki iş insanı okuduğu bölümü birincilikle bitirdi

        Hatay'da yaşayan ve bugüne kadar ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında 8 diploması bulunan 63 yaşındaki İsmail Güzelmansur, okuduğu son bölümü de birincilikle tamamlamdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:04 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:04
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        Hataylı 63 yaşındaki iş insanı okuduğu bölümü birincilikle bitirdi
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        Hatay'da yaşayan ve bugüne kadar ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında 8 diploması bulunan 63 yaşındaki İsmail Güzelmansur, okuduğu son bölümü de birincilikle tamamlamdı.

        Merkez Antakya ilçesinde akaryakıt, sürücü kursu, psiko-teknik ve özel kolej alanında birçok şirketin yöneticiliğini yapan Güzelmansur, eğitim hayatına hiç ara vermedi.

        İlkokuldan sonra iş adamı babasının okumaması ve işlerin başına geçmesi yönündeki ısrarına rağmen eğitim hayatını sürdüren Güzelmansur, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Muhasebe Bölümünü 1984 yılında bitirdi.

        Güzelmansur, mezun olduktan sonra aynı üniversitede bilgisayar programcılığını okudu.

        Daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü tamamlayan Güzelmansur, Açıköğretim Fakültesinden de sırasıyla Lojistik ve Veteriner Teknikerliği programlarını bitirerek diplomasını aldı.

        Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme ve Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans programlarını başarıyla tamamlayan Güzelmansur, son olarak kazandığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Antakya Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümünü de bu yıl birincilikle bitirdi.

        İkiz bebek sahibi İsmail Güzelmansur, AA muhabirine, hem işini hem de eğitimini yıllardır severek sürdürdüğünü anlattı.

        Eğitim hayatının kendisine çok şey kattığını belirterek, kendisine en büyük desteği eşinin verdiğini ifade eden Güzelmansur, "Son olarak bu sene HMKÜ Antakya Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümünü bitirdim. Mezuniyet töreni çok güzeldi. Ailemle bunu yaşamak benim için ayrı bir zevk oldu. Bölüm birincisi olmak da çok güzel bir duygu. Eşime çok çok teşekkür ediyorum, her zaman destekçi olmuştur. O da zaten yine 4 bölüm mezunudur. O da okumayı seven biri." diye konuştu.

        Güzelmansur, gündüz işlerinin başında olduğunu, geceleri ise ders çalıştığını anlattı.

        Okuduğu her bölümün işine de katkısı olduğunu belirten Güzelmansur, "Ben iş insanıyım, muhasebeye de maliyeye de hukuka da ihtiyacım var. Bütün diplomalarımdan iş hayatımda istifade ediyorum." dedi.

        Güzelmansur, şimdi dikey geçiş sınavına girerek hukuk fakültesini bitirmeyı hedeflediğini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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