Hatay'da öğrenci yurduna giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
Hatay'ın Belen ilçesinde öğrenci yurduna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde öğrenci yurduna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Halilbey Mahallesi'nde bir yurda yılan girdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya bıraktı.
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