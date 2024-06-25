Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Büyükşehir Belediyesi limanlarda denetim gerçekleştirdi

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, sanayi kuruluşları ile işletmelere bağlı limanlarda denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Büyükşehir Belediyesi limanlarda denetim gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, sanayi kuruluşları ile işletmelere bağlı limanlarda denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçelerindeki limanlarda denetimlerde bulundu.

        Çevre kirliliği, imara aykırı yapılanma ve iş yeri ruhsatına yönelik denetim yapan ekipler, düzenlemeye aykırı davrandığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Hatay'da öğrenci yurduna giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
        Hatay'da öğrenci yurduna giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
        Hataylı 63 yaşındaki iş insanı okuduğu bölümü birincilikle bitirdi
        Hataylı 63 yaşındaki iş insanı okuduğu bölümü birincilikle bitirdi
        Hatay'da evin çatısında bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı
        Hatay'da evin çatısında bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı
        Kumlu'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kumlu'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da hırsızlık olayları yaşanan prefabrik çarşıda esnaf çözüm istiyor
        Hatay'da hırsızlık olayları yaşanan prefabrik çarşıda esnaf çözüm istiyor
        Hatay'da denizde bulunan şüpheli paketten uyuşturucu çıktı
        Hatay'da denizde bulunan şüpheli paketten uyuşturucu çıktı