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        Hatay Samandağ'da sahipsiz köpekler aşılama ve kısırlaştırma için toplanıyor

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin aşılanması ve kısırlaştırılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:29
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        Hatay Samandağ'da sahipsiz köpekler aşılama ve kısırlaştırma için toplanıyor
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin aşılanması ve kısırlaştırılması için çalışma başlatıldı.

        İlçe genelinde sahipsiz köpeklerin vatandaşlara saldırmasına ilişkin artan şikayetler üzerine belediye ekipleri, veteriner hekim kontrolünde çalışma yaptı.

        Aşısız oldukları ve kısırlaştırılmadıkları tespit edilen sahipsiz köpekler, ekipler tarafından toplandı.

        Sahipsiz köpekler, tedavi ve bakımlari için Samandağ Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

        Belediye çalışanlarından Mustafa Demir, ilçe genelinde sahipsiz köpeklerin toplanmasına ilişkin yapılan çalışmada hiçbir hayvana zarar verilmediğini belirterek, "Sahipsiz köpekleri toplayıp barınağa götürüyoruz, orada kısırlaştırma tedavileri uygulanıyor, aşılama ve bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Daha sonra hangi mahalleden aldıysak numaralarıyla beraber bırakacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri

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