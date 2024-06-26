Hatay Samandağ'da sahipsiz köpekler aşılama ve kısırlaştırma için toplanıyor

Belediye çalışanlarından Mustafa Demir, ilçe genelinde sahipsiz köpeklerin toplanmasına ilişkin yapılan çalışmada hiçbir hayvana zarar verilmediğini belirterek, "Sahipsiz köpekleri toplayıp barınağa götürüyoruz, orada kısırlaştırma tedavileri uygulanıyor, aşılama ve bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Daha sonra hangi mahalleden aldıysak numaralarıyla beraber bırakacağız." dedi.

Sahipsiz köpekler, tedavi ve bakımlari için Samandağ Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Aşısız oldukları ve kısırlaştırılmadıkları tespit edilen sahipsiz köpekler, ekipler tarafından toplandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin aşılanması ve kısırlaştırılması için çalışma başlatıldı.

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