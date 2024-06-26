Hatay'da anız ve makilik alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Hatay'ın Antakya, Kumlu ve Defne ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Antakya, Kumlu ve Defne ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Antakya ilçesine bağlı Açıkdere Mahallesi'nde anız yangını çıktı.
Araziye yakın alandaki mobilya tesisinde görevli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Kumlu'ya bağlı Akkerpiç Mahallesi'nde çıkan anız yangını da itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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