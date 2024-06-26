Hatay'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağıokçular Mahallesi'ndeki bir yemek işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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