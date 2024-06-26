Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde, devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 31 ARU 131 plakalı otomobil, Gaziantep-Hatay kara yolu Hassa ilçesi girişinde, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan M.E.B, S.E.B. ve O.A. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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