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        Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:14
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        Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde, devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 31 ARU 131 plakalı otomobil, Gaziantep-Hatay kara yolu Hassa ilçesi girişinde, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan M.E.B, S.E.B. ve O.A. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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