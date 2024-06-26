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        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:53
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        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraycık Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Silahlı yağma ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. operasyonda yakalandı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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