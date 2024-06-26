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        Hatay'da ahırda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ahırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:38
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        Hatay'da ahırda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ahırda çıkan yangın söndürüldü.

        Dedeçınar Mahallesi'ndeki samanlık olarak kullanılan ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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