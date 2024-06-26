Hatay'da ahırda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ahırda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ahırda çıkan yangın söndürüldü.
Dedeçınar Mahallesi'ndeki samanlık olarak kullanılan ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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