Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, arananlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, arananlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Kocatepe Mahallesi'nde güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis, kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardınan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli konrol şartıyla serbest bırakıldı.
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