Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Kocatepe Mahallesi'nde güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme olayıyla ilgili çalışma başlattı.

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