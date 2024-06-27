Hatay'da aranan 5 hükümlü ve 2 şüpheli cezaevine gönderildi
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Çeşitli suçlardan aranan şüpheliler M.A.G. ve O.C'nin gözaltına alındığı çalışmada, firari hükümlüler H.D, Ş.E, A.Y, S.A. ve F.K. de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
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