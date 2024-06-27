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        Hatay'da aranan 5 hükümlü ve 2 şüpheli cezaevine gönderildi

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:33 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:33
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        Hatay'da aranan 5 hükümlü ve 2 şüpheli cezaevine gönderildi
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        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Çeşitli suçlardan aranan şüpheliler M.A.G. ve O.C'nin gözaltına alındığı çalışmada, firari hükümlüler H.D, Ş.E, A.Y, S.A. ve F.K. de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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