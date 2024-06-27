Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü

Kırıkhan ilçesi Camuzkışlası Mahallesi'nde çıkan anız yangını ile Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'ndeki otluk yangını da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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