Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü

        Hatay'ın Antakya, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Antakya, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Samandağ'a bağlı Meydan Mahallesi'nde çıkan kamışlık alan yangını da itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kırıkhan ilçesi Camuzkışlası Mahallesi'nde çıkan anız yangını ile Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'ndeki otluk yangını da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum'da bayramda tüketilen su miktarı hayrete düşürdü!
        Bodrum'da bayramda tüketilen su miktarı hayrete düşürdü!
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        "2008 Cenevre hissi"
        "2008 Cenevre hissi"
        Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı
        Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!

        Benzer Haberler

        Hatay'da aranan 5 hükümlü ve 2 şüpheli cezaevine gönderildi
        Hatay'da aranan 5 hükümlü ve 2 şüpheli cezaevine gönderildi
        Türkiye'nin zaferi, Hatay'da depremzedelere büyük sevinç yaşattı
        Türkiye'nin zaferi, Hatay'da depremzedelere büyük sevinç yaşattı
        Hatay'da dağdan kopan kaya parçası evin bahçesine düştü
        Hatay'da dağdan kopan kaya parçası evin bahçesine düştü
        Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da ahırda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ahırda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı