Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremzede esnaf prefabrik çarşılarla ayakta duruyor

        Depremlerden etkilenen Hatay'da iş yerlerini kaybeden esnaf, prefabrik çarşılarda ticari faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremzede esnaf prefabrik çarşılarla ayakta duruyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Depremlerden etkilenen Hatay'da iş yerlerini kaybeden esnaf, prefabrik çarşılarda ticari faaliyetlerine devam ediyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da çok sayıda evin yanı sıra iş yerleri de yıkıldı veya hasar aldı.

        İş yerlerini kaybeden esnaf için valilik öncülüğünde çeşitli kurumların işbirliğiyle prefabrik çarşılar kuruldu.

        Kentin 36 noktasında oluşturulan çarşılarda gıdadan giyime, kuaförden tesisatçıya hemen her sektörde esnaf, ticari faaliyetlerini sürdürüyor.

        Depremlerin ardından, dükkanlarının yıkılması nedeniyle bir süre seyyar tezgah açarak Antakya usulü köfte dürüm yapan esnaf da prefabrik çarşılarda hizmet veriyor.

        Afette Atatürk Caddesi'ndeki iş yerini kaybeden 1 çocuk babası Nazım Mıstıkoğlu da prefabrik çarşıda müşterilerine Antakya usulü köfte dürüm yapıyor.

        35 yaşındaki Mıstıkoğlu, AA muhabirine, depremlerin ardından kısa süreliğine şehir dışına çıktığını anlattı.

        Baba mesleğini sürdürmek için memleketine döndüğünü belirten Mıstıkoğlu, şöyle konuştu:

        "Depremlerin ardından kendi çabalarımızla yeniden işletmemizi kurmaya çalıştık. İlk zamanlar hem memlekete hizmet edebilmek hem çalışanlarımıza katkı sağlamak hem de daha steril ortamda çalışmak amacıyla bir otobüs yaptırdık. Sonrasında devletimizin verdiği prefabrik işletmeye geçtik. Bu sayede daha iyi şartlarda müşterilerimize hizmet ediyoruz."

        Durmuş Aksaray da depremlerde Atatürk Caddesi'nde 2021 yılında açtığı iş yerinin yıkıldığını söyledi.

        Temmuzda Kuzeytepe Prefabrik Uzun Çarşısı'nda köfte dürüm yapmaya yeniden başladığını ifade eden Aksaray, prefabrik iş yeri sayesinde ticari faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

        - "Hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz"

        Saraykent Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda işini devam ettiren İlhami Aslan da 20 yıldır giyim sektöründe faaliyet gösterdiğini aktardı.

        Depremlerde iş yerinin yıkıldığını kaydeden Aslan, "Depremlerin ardından devletimizin katkısıyla burada, prefabrik işletmemizde işbaşı yaptık. Hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deprem öncesindeki gibi olmasa da normal bir kazancımız var, bu sayede hayatımızı idame ediyoruz." diye konuştu.

        35 yıldır terzilik yapan Yalçın Çam da çarşıda esnaf arkadaşlarıyla dayanışma içerisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Terzilik yaparak işimizi sürdürüyor, ayakta durmaya çalışıyoruz. Çarşımız çok iyi. Komşularımızla birbirimize destek vererek beraber kalkınmaya çalışıyoruz." dedi.

        Kafe işleten Sevsem Cemali, prefabrik iş yeri sayesinde hem depremzede hemşehrilerine hizmet sunduklarını hem de ticareti sürdürdüklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        Bodrum'da bayramda tüketilen su miktarı hayrete düşürdü!
        Bodrum'da bayramda tüketilen su miktarı hayrete düşürdü!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        "2008 Cenevre hissi"
        "2008 Cenevre hissi"
        600 milletvekili dağılımı değişti: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
        600 milletvekili dağılımı değişti: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı
        Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!

        Benzer Haberler

        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'da aranan 5 hükümlü ve 2 şüpheli cezaevine gönderildi
        Hatay'da aranan 5 hükümlü ve 2 şüpheli cezaevine gönderildi
        Türkiye'nin zaferi, Hatay'da depremzedelere büyük sevinç yaşattı
        Türkiye'nin zaferi, Hatay'da depremzedelere büyük sevinç yaşattı
        Hatay'da dağdan kopan kaya parçası evin bahçesine düştü
        Hatay'da dağdan kopan kaya parçası evin bahçesine düştü
        Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da ahırda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ahırda çıkan yangın söndürüldü