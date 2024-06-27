Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 otomobilde hasar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 otomobilde hasar oluştu.
Antakya çevre yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yolda araç yoğunluğu yaşandı.
Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.
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