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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:38
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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 otomobilde hasar oluştu.

        Antakya çevre yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yolda araç yoğunluğu yaşandı.

        Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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