Hatay'da beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 AFA 680 plakalı beton mikseri, çevre yolu Kuşalanı mevkisinde, 31 F 5731 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.