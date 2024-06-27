Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 AFA 680 plakalı beton mikseri, çevre yolu Kuşalanı mevkisinde, 31 F 5731 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Kiracısından harabe bir ev ve öldürülmüş kediler kaldı
        Kiracısından harabe bir ev ve öldürülmüş kediler kaldı
        Tartıştığı babasını satırla öldürmüştü
        Tartıştığı babasını satırla öldürmüştü
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı
        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cinsel taciz iddiasında polisi vurmuştu! Birbirlerini suçladılar
        Cinsel taciz iddiasında polisi vurmuştu! Birbirlerini suçladılar
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"

        Benzer Haberler

        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu
        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu
        Hatay'da köpek balığı ve vatozların korunması için çalışma başlatıldı
        Hatay'da köpek balığı ve vatozların korunması için çalışma başlatıldı
        Hatay'da depremzede esnaf prefabrik çarşılarla ayakta duruyor
        Hatay'da depremzede esnaf prefabrik çarşılarla ayakta duruyor
        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'da aranan 5 hükümlü ve 2 şüpheli cezaevine gönderildi
        Hatay'da aranan 5 hükümlü ve 2 şüpheli cezaevine gönderildi
        Türkiye'nin zaferi, Hatay'da depremzedelere büyük sevinç yaşattı
        Türkiye'nin zaferi, Hatay'da depremzedelere büyük sevinç yaşattı