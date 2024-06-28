Hatay'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

Alınan bilgiye göre, Antakya çevre yolu Gülderen Kavşağı mevkisinde plakası öğrenilemeyen Barış Gürbudak'ın (35) kullandığı motosiklet, üzerinde beton pompası bulunan ve sağa manevra yapan kamyonun altında kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.