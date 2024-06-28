Hatay'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Antakya çevre yolu Gülderen Kavşağı mevkisinde plakası öğrenilemeyen Barış Gürbudak'ın (35) kullandığı motosiklet, üzerinde beton pompası bulunan ve sağa manevra yapan kamyonun altında kaldı.
Gürbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kamera kaydında, motosikletiyle sağdan ilerleyen Gürbudak'un sağa manevra yapan kamyonun altında kalması yer aldı.
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