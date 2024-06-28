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        Hatay'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:35
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        Hatay'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Antakya çevre yolu Gülderen Kavşağı mevkisinde plakası öğrenilemeyen Barış Gürbudak'ın (35) kullandığı motosiklet, üzerinde beton pompası bulunan ve sağa manevra yapan kamyonun altında kaldı.

        Gürbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kamera kaydında, motosikletiyle sağdan ilerleyen Gürbudak'un sağa manevra yapan kamyonun altında kalması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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