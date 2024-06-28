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        Hatay Cimnastik Salonu'nda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay Cimnastik Salonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:41 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:41
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        Hatay Cimnastik Salonu'nda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay Cimnastik Salonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan salonda, tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın söndürüldü, salonda ve içerisindeki malzemelerde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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