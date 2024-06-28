Hatay Cimnastik Salonu'nda çıkan yangın söndürüldü

Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan salonda, tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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