Belen'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı toplantısı yapıldı

Belen'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı komisyon toplantısı yapıldı.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, kaymakamlıktaki toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün son derece önemli ve kritik bir gün olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bu günün hafızalara kazınıp, bir daha öyle bir güne bu ülkenin maruz kalmamasını sağlamak için yurdun her köşesinde tüm il ve ilçelerde programlar yapılacak. Bu doğrultuda Belen Kaymakamlığı olarak, günün anlam ve önemini yaşatacak şekilde, kentin her noktasında hazırlanan programlara halkın katılımını sağlamalıyız. Milli iradenin tüm sahada görünürlüğünün sağlanması gerekiyor." dedi.