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        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı

        Hatay'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:12 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:12
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        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 22-28 Haziran'da il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, 8 kilo 400 gram esrar, 2 bin 316 uyuşturucu hap, 945 kök Hint keneviri, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Çalışmalarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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