Hatay'da ağır hasarlı bina kısmen çöktü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan 2 katlı bina kısmen çöktü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan 2 katlı bina kısmen çöktü.
Depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korumaya alınan 2 katlı ağır hasarlı binanın bir bölümünde çökme yaşandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çökmenin olduğu alanda inceleme yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını tespit etti.
Yıkım alanında polis ekiplerince önlem alındı.
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