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        Hatay'da ağır hasarlı bina kısmen çöktü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan 2 katlı bina kısmen çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:44 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:44
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        Hatay'da ağır hasarlı bina kısmen çöktü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan 2 katlı bina kısmen çöktü.

        Depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korumaya alınan 2 katlı ağır hasarlı binanın bir bölümünde çökme yaşandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çökmenin olduğu alanda inceleme yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını tespit etti.

        Yıkım alanında polis ekiplerince önlem alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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