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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde (MKÜ) düzenlenen mezuniyet töreniyle öğrenciler diplomalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 22:01 Güncelleme: 28.06.2024 - 22:01
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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde (MKÜ) düzenlenen mezuniyet töreniyle öğrenciler diplomalarını aldı.

        Rektör Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Mehmet Turan, Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden 372 akademik ve idari personelle öğrenciyi rahmetle andı.

        Depremler ve Covid-19 sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim aldıklarını belirten Turan, yüz yüze eğitimin önemine dikkati çekti.

        Turan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının dünyadaki üniversitelerde protesto edildiğini hatırlatarak, "Güney ucumuzda Gazze'de yaşanan, yaklaşık 41 bine yakın şehidin olduğu ve 20 binden fazla çocuk, kadın sağlık personeli, ilk yardım uzmanı demeden katledilen soykırıma uzanan, İsrail'i özellikle kınıyor, Gazze'deki ve Filistinli kardeşlerimize selam söylemek istiyorum. Bizler akademisyen olarak, insanlık olarak bu zulme sessiz kalamayız." diye konuştu.

        Mezun öğrenciler adına yapılan konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Diplomalarını aldıktan sonra kürsüye çıkan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

        Törene, Rektör Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Mehmet Turan'ın yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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