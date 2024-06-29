Hatay'da fırının odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Hatay'ın Belen ilçesinde bir fırının odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Hatay'ın Belen ilçesinde bir fırının odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Muhlishali Mahallesi'nde bir fırının odun deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında deponun bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.