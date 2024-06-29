Hatay'da fırının odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde bir fırının odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Muhlishali Mahallesi'nde bir fırının odun deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında deponun bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.