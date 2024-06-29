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        Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor

        Hatay'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:03 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:03
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        Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor
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        Hatay'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde tören düzenlendi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar almayan kilisede düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal'ın yönettiği ayin düzenlendi.

        İlahilerin seslendirildiği programda, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

        Törenin sonunda, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek gelenlere dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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