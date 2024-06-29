Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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