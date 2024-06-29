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        Hatay'da aranan 1 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:52
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        Hatay'da aranan 1 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Payas ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Çeşitli suçlardan aranan M.Ç. S.Ç. A.Ç. ve A.Ş'nin gözaltına alındığı çalışmada, firari hükümlü A.Ö. de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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