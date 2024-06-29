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        Hatay'da üst geçit çalışmasında toprak altında kalan işçi yaralandı

        Hatay'ın Payas ilçesinde demir yolunda üst geçit yapımı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle bir işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 20:29 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:29
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        Hatay'da üst geçit çalışmasında toprak altında kalan işçi yaralandı
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        Hatay'ın Payas ilçesinde demir yolunda üst geçit yapımı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle bir işçi yaralandı.

        Karacami Mahallesi'nde demir yoluna yapılacak üst geçit için iş makinesi çalıştığı sırada toprak kayması yaşandı.

        Olayda demir yolunun alt kısmında görevli işçi K.K. (36) toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri işçinin çıkartılması için çalışma başlattı.

        Ağır yaralı olarak kurtarılan işçi, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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