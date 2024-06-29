Hatay'da nakliye tırından düşen kamyonette hasar oluştu
Hatay'ın Belen ilçesinde nakliye tırından düşen kamyonette hasar oluştu.
Hatay'ın Belen ilçesinde nakliye tırından düşen kamyonette hasar oluştu.
Belen-Antakya kara yolunda, Z.A. yönetimindeki, araç taşıyan 33 AUC 763 plakalı tırdaki kamyonet, bağlandığı yerden yola düştü.
Kazada, kamyonette hasar oluştu.
Kamyonet, daha sonra araç taşıyan diğer tıra yüklendi.
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