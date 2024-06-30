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        Doğum gününde LGS'den tam puan aldığını öğrenen depremzede Kerem, doktor olmak istiyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Kerem Cem Ateş, doktor olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:14
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        Doğum gününde LGS'den tam puan aldığını öğrenen depremzede Kerem, doktor olmak istiyor
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Kerem Cem Ateş, doktor olmak istiyor.

        Kara Hasan Paşa Ortaokulu öğrencisi Ateş, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan öğrencilerden oldu.

        Doğum gününde sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Ateş, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin az hasar aldığını ve kısa bir süre başka bir yerde kaldıklarını anlattı.

        Bu süreçte sınava çok iyi hazırlanamadığını belirten Ateş, depremlerde zor zamanlar yaşadıklarını söyledi.

        Yeniden evlerine geçmelerinin ardından ders çalışmaya başladığını kaydeden Ateş, "Okuldan bir müddet ayrı kalmak zorunda kaldık. Eylül 2023'te LGS sınavına çalışmaya başladım. LGS sonucu tesadüfen doğum günüme denk gelmişti. İki mutluluk birden yaşadım. Hem doğum günümdü hem de LGS'den iyi bir puan almıştım." diye konuştu.

        Ateş, aldığı tam puanla hem kendisinin hem de ailesinin çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Doktor olmak istediğini belirten Ateş, "Tıp okuma isteğim, geçtiğimiz sene yaşadığımız deprem olayında oluştu. Deprem gibi olaylar yaşanırsa gönüllü olarak yardımda bulunmak istiyorum." dedi.

        Anne Arzu Ateş de oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

        Deprem nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden anne Ateş, "Zor bir süreçti ama çalışmayı bırakmadılar. Depremlerin ardından nereye gideceğimiz belli değilken, oğlum ilk önce kitaplarına ve laptopuna sarıldı. Çok mutluyuz, onun için en iyisini istiyoruz. Şu anda oğlumun hedefinde Ankara Fen Lisesi var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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