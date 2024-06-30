Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
S.M. idaresindeki 31 R 2389 plakalı motosiklet, Mağaracık Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AHM 936 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.M. ile aynı motosikletteki O.Ö. sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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