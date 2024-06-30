Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Değirmenkaşı Mahallesi'nde bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.
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