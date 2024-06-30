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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:06
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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Değirmenkaşı Mahallesi'nde bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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