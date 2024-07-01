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        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:31
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        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yeşilada Mahallesi'nde sürücülerinin ismine ulaşılamayan 31 EJ 910 plakalı otomobille, yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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