Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeşilada Mahallesi'nde sürücülerinin ismine ulaşılamayan 31 EJ 910 plakalı otomobille, yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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